Депутаты предлагают упростить систему налогообложения в Кыргызстане

Депутат Экмат Байбакпаев предложил Министерству экономики упростить систему налогообложения в стране. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, сегодня Министерство экономики предложило программу по фискализации системы налогообложения. Там много новшеств, касающихся внедрения электронного документооборота и патентирования. Но парламентарий уверен, что большинство налогоплательщиков даже не поймут, что за поправки предлагаются.

«Вы говорите об электронных патентах и прочем, но непонятно, как рассчитывается налог. Кто будет это делать? У нас люди просто не знают, как рассчитываются налоги. Можно же изменить систему, упростить ее. В мире есть много примеров», — предложил депутат.

Министр экономики рассказал, что ведомство готово рассмотреть предложение.

«Создана комиссия по разработке новой концепции фискальной политики. Все возможные механизмы в рамках ее работы мы будем обсуждать», — заключил Артем Новиков.