20:00
+2
USD 69.39
EUR 82.36
RUB 1.20
Власть

Депутаты посоветовали Кубатбеку Боронову брать пример с Сергея Шойгу

Депутат Акылбек Жапаров («Бир Бол») предложил министру чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбеку Боронову брать пример с министра обороны России и бывшего главы МЧС Сергея Шойгу при ликвидации стихийных бедствий. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты рассматривают законопроект о ратификации соглашения о предоставлении Международной ассоциацией развития аванса на подготовку проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане».

Соглашение предполагает выделение $1,3 миллиона. Акылбек Жапаров выступил против того, чтобы за счет кредитов ремонтировали социальные объекты, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

Спасатели ходят с лопатами, в МЧС нет спецтехники. Такого в XXI веке не должно быть. Понятно же, что невозможно лопатами расчистить миллион кубометров грунта. Берите пример с Шойгу. При ЧС он за три дня решал вопросы, обеспечивал временным жильем, устанавливал пункты медпомощи. Мобилизационные группы надо образовывать.

Акылбек Жапаров
На это Кубатбек Боронов ответил, что ведомство за счет кредитных средств не будет производить ремонт зданий, а лишь усилит их сейсмостойкость или построит дамбу перед объектами при вероятности схода селей.

«Вы же знаете: кто платит, тот и заказывает музыку. Это их требования. Мы не можем на эти средства закупить технику или вертолет», — заключил он.

В итоге депутаты отправили законопроект на голосование сразу в трех чтениях.
Ссылка:
просмотров: 1243
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент Кыргызстана ратифицировал Таможенный кодекс ЕАЭС
Депутаты одобрили отсрочку по введению нового закона о госпособиях
Депутаты не стали рассматривать вопрос о реструктуризации долгов энергетиков
Депутаты предлагают упростить систему налогообложения в Кыргызстане
Обслуживанием ККМ и внедрением цифровой подписи должно заниматься государство
Депутаты и министры в Кыргызстане тоже получают госпособия
Сейчас на каждую козу есть паспорт, а на семью никаких паспортов нет
Депутаты требуют отставки министра соцразвития из-за закона о суйунчу
Правительство признало свою ошибку в принятии закона о суйунчу
Школьники Кыргызстана не носят форму и надевают учителям урны на голову
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;18-22 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 декабря
Дуйшенбек Зилалиев подал в&nbsp;отставку из-за уголовного дела о&nbsp;бомбе Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе
Премьеру не&nbsp;понравилось решение правительства: просто красивые слова Премьеру не понравилось решение правительства: просто красивые слова
Бизнес
Интернет-магазин O!Store: подарок на&nbsp;Новый год с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом! Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
Mega iTV&nbsp;&mdash; больше выбора, больше зрелищ Mega iTV — больше выбора, больше зрелищ
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»