Депутаты посоветовали Кубатбеку Боронову брать пример с Сергея Шойгу

Депутат Акылбек Жапаров («Бир Бол») предложил министру чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбеку Боронову брать пример с министра обороны России и бывшего главы МЧС Сергея Шойгу при ликвидации стихийных бедствий. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты рассматривают законопроект о ратификации соглашения о предоставлении Международной ассоциацией развития аванса на подготовку проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане».

Соглашение предполагает выделение $1,3 миллиона. Акылбек Жапаров выступил против того, чтобы за счет кредитов ремонтировали социальные объекты, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

Спасатели ходят с лопатами, в МЧС нет спецтехники. Такого в XXI веке не должно быть. Понятно же, что невозможно лопатами расчистить миллион кубометров грунта. Берите пример с Шойгу. При ЧС он за три дня решал вопросы, обеспечивал временным жильем, устанавливал пункты медпомощи. Мобилизационные группы надо образовывать. Акылбек Жапаров

На это Кубатбек Боронов ответил, что ведомство за счет кредитных средств не будет производить ремонт зданий, а лишь усилит их сейсмостойкость или построит дамбу перед объектами при вероятности схода селей.

«Вы же знаете: кто платит, тот и заказывает музыку. Это их требования. Мы не можем на эти средства закупить технику или вертолет», — заключил он.

В итоге депутаты отправили законопроект на голосование сразу в трех чтениях.