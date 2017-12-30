Кыргызстан. Пять чиновников, чьи карьеры нас удивили

Год был богат на кадровые перестановки в высших эшелонах власти: сменились президент и премьер-министр, в стране появилось новое правительство.
ИА «24.kg» представляет самые значимые ротации во властных структурах за прошедшие 12 месяцев.
Взлет года: Сапар Исаков
Сапар Исаков встретил 2017-й в должности заведующего отделом внешней политики — заместителя руководителя аппарата президента КР.
В конце января, когда Аалы Карашев получил мандат депутата Жогорку Кенеша, стало вакантным место первого заместителя руководителя аппарата президента. На него назначили Сапара Исакова.
В должности он проработал месяц, и уже 1 марта стал руководителем аппарата президента.
Спустя полгода премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, после того как Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала его кандидатом в президенты Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев отставку принял и попросил созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша для формирования состава кабинета министров, который в качестве премьер-министра и возглавил Сапар Исаков.
Камбэк года: Толкунбек Абдыгулов
В 2017 году было три главных возвращения: Кубанычбек Кулматов вновь возглавил Государственную таможенную службу, Фарид Ниязов — аппарат президента, а Толкунбек Абдыгулов — Нацбанк. И если первый ждал этого четыре года, а второй — год, то экс-глава НБ КР умудрился вернуться всего через четыре месяца после ухода.
Толкунбек Абдыгулов возглавлял Нацбанк с 2014 года. В августе он стал в правительстве Сапара Исакова первым вице-премьер-министром, потом немного побыл просто вице-премьером, а в декабре вернулся в Национальный банк.
«Мы государственные служащие. В тот момент мне сделали предложение, я счел важным прийти в правительство. Сейчас президент предложил вновь возглавить Нацбанк, и я также счел важным принять его», — объяснил Толкунбек Абдыгулов возвращение в НБ КР.
Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно. Видимо, по их мнению, лучшего, чем Толкунбек Абдыгулов, претендента на пост главы Нацбанка в стране нет.
Он поблагодарил парламентариев за поддержку. На что депутат Дастан Бекешев ответил: «Вы, главное, работайте теперь, никуда не уходите».
Самая быстрая отставка: Дуйшенбек Зилалиев
Премьер-министр Сапар Исаков 23 ноября подписал распоряжение о назначении его председателем Фонда по управлению государственным имуществом. А 21 декабря Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку. Хотя она и временная — до окончания разбирательства по уголовному делу, но по праву занимает место самой быстрой в 2017-м.
Стоит отметить, что и на должность председателя ФУГИ его назначили лишь после трех месяцев работы вице-премьер-министром.
Самая скандальная отставка: Тугелбай Казаков
В октябре страну взволновала судьба мумии и Государственного исторического музея. В Министерстве информации и туризма после 60 лет ее вдруг решили захоронить.
Позже на пресс-конференции ученые-археологи обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой вернуть средневековую мумию женщины и призвать к ответственности тех, кто захоронил музейный экспонат.
На экстренно организованной Минкультом пресс-конференции глава ведомства Тугелбай Казаков заявил: «В течение 60 лет мумию ученые не изучали, а теперь, после захоронения, вдруг решили изучать. Почему они не подняли такой шум пять-шесть лет назад, когда захоронили около 50 черепов? А потому что дело не в мумии. Они просто хотят убрать, уничтожить Казакова. Если меня снимут, вопрос стихнет. Это борьба за мое кресло».
Через 10 дней Тугелбай Казаков ушел в отставку.
Самый короткий срок в должности: Фарид Ниязов
Фарид Ниязов — рекордсмен по упоминаниям в кадровых перестановках. Впервые его имя появилось там 1 марта: его уволили с должности руководителя аппарата президента и назначили советником главы государства.
В июне Фарид Ниязов стал советником президента на общественных началах.
В ноябре стало известно, что Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение об освобождении Фарида Ниязова от должности советника президента на общественных началах согласно поданному заявлению.
В декабре уже новый президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, по которому Фарид Ниязов вновь назначен советником президента.
Спустя 10 дней Сооронбай Жээнбеков назначил его руководителем своего аппарата.
Советники премьер-министра
Сапар Исаков одним их первых распоряжений на посту премьер-министра назначил своим советником Таланта Султанова. Но одним советником он не ограничился, назначив еще семь.
Почти все они получили зарубежное образование. Средний возраст — 39,5 года.
Больше всего споров было по поводу назначения советником премьер-министра 26-летней Юлии Калиниченко.