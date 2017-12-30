Кыргызстан. Пять чиновников, чьи карьеры нас удивили

Год был богат на кадровые перестановки в высших эшелонах власти: сменились президент и премьер-министр, в стране появилось новое правительство.

ИА «24.kg» представляет самые значимые ротации во властных структурах за прошедшие 12 месяцев.

Взлет года: Сапар Исаков

Фото из Интернета. Сапар Исаков

Сапар Исаков встретил 2017-й в должности заведующего отделом внешней политики — заместителя руководителя аппарата президента КР.

В конце января, когда Аалы Карашев получил мандат депутата Жогорку Кенеша, стало вакантным место первого заместителя руководителя аппарата президента. На него назначили Сапара Исакова.

В должности он проработал месяц, и уже 1 марта стал руководителем аппарата президента.

Спустя полгода премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, после того как Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала его кандидатом в президенты Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев отставку принял и попросил созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша для формирования состава кабинета министров, который в качестве премьер-министра и возглавил Сапар Исаков.

Камбэк года: Толкунбек Абдыгулов

Фото из Интернета. Толкунбек Абдыгулов

В 2017 году было три главных возвращения: Кубанычбек Кулматов вновь возглавил Государственную таможенную службу, Фарид Ниязов — аппарат президента, а Толкунбек Абдыгулов — Нацбанк. И если первый ждал этого четыре года, а второй — год, то экс-глава НБ КР умудрился вернуться всего через четыре месяца после ухода.

Толкунбек Абдыгулов возглавлял Нацбанк с 2014 года. В августе он стал в правительстве Сапара Исакова первым вице-премьер-министром, потом немного побыл просто вице-премьером, а в декабре вернулся в Национальный банк.

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«Мы государственные служащие. В тот момент мне сделали предложение, я счел важным прийти в правительство. Сейчас президент предложил вновь возглавить Нацбанк, и я также счел важным принять его», — объяснил Толкунбек Абдыгулов возвращение в НБ КР.

Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно. Видимо, по их мнению, лучшего, чем Толкунбек Абдыгулов, претендента на пост главы Нацбанка в стране нет.

Он поблагодарил парламентариев за поддержку. На что депутат Дастан Бекешев ответил: «Вы, главное, работайте теперь, никуда не уходите».

Самая быстрая отставка: Дуйшенбек Зилалиев

Фото из Интернета. Дуйшенбек Зилалиев

Премьер-министр Сапар Исаков 23 ноября подписал распоряжение о назначении его председателем Фонда по управлению государственным имуществом. А 21 декабря Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку. Хотя она и временная — до окончания разбирательства по уголовному делу, но по праву занимает место самой быстрой в 2017-м.

Стоит отметить, что и на должность председателя ФУГИ его назначили лишь после трех месяцев работы вице-премьер-министром.

Самая скандальная отставка: Тугелбай Казаков

Фото из Интернета. Тугелбай Казаков

В октябре страну взволновала судьба мумии и Государственного исторического музея. В Министерстве информации и туризма после 60 лет ее вдруг решили захоронить.

Позже на пресс-конференции ученые-археологи обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой вернуть средневековую мумию женщины и призвать к ответственности тех, кто захоронил музейный экспонат.

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Ученые приравняли решение комиссии Минкультуры к вандализму.

На экстренно организованной Минкультом пресс-конференции глава ведомства Тугелбай Казаков заявил: «В течение 60 лет мумию ученые не изучали, а теперь, после захоронения, вдруг решили изучать. Почему они не подняли такой шум пять-шесть лет назад, когда захоронили около 50 черепов? А потому что дело не в мумии. Они просто хотят убрать, уничтожить Казакова. Если меня снимут, вопрос стихнет. Это борьба за мое кресло».

Через 10 дней Тугелбай Казаков ушел в отставку.

Самый короткий срок в должности: Фарид Ниязов

Фото из Интернета. Фарид Ниязов

Фарид Ниязов — рекордсмен по упоминаниям в кадровых перестановках. Впервые его имя появилось там 1 марта: его уволили с должности руководителя аппарата президента и назначили советником главы государства.

В июне Фарид Ниязов стал советником президента на общественных началах.

В ноябре стало известно, что Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение об освобождении Фарида Ниязова от должности советника президента на общественных началах согласно поданному заявлению.

В декабре уже новый президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, по которому Фарид Ниязов вновь назначен советником президента.

Спустя 10 дней Сооронбай Жээнбеков назначил его руководителем своего аппарата.

Советники премьер-министра

Сапар Исаков одним их первых распоряжений на посту премьер-министра назначил своим советником Таланта Султанова. Но одним советником он не ограничился, назначив еще семь.

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В итоге у него два штатных советника — Талант Султанов и Гульнура Торалиева — и еще шестеро на общественных началах: Эсен Момункулов, Юлия Калиниченко, Бермет Турсункулова, Назик Бейшеналы, Алексей Коротеев, Мурад Омоев.

Почти все они получили зарубежное образование. Средний возраст — 39,5 года.

Больше всего споров было по поводу назначения советником премьер-министра 26-летней Юлии Калиниченко.