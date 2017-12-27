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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Благодаря ЕАЭС Кыргызстан стал лидером по росту экономики

Благодаря вступлению в ЕАЭС Кыргызстан стал лидером по росту экономики. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, еще в 2016 году, будучи премьер-министром, он поднимал вопрос об упрощении процедур принятия решения в ЕАЭС. «У союза большая международная повестка, ЕЭК наделена полномочиями от президентов стран Евразийской интеграции вести переговоры о зоне свободной торговли с такими странами, как Индия, Иран, Сербия и Сингапур. Ведутся переговоры с Китаем по расширению торгово-экономического сотрудничества. Иногда сложно скоординировать работу ведомств в одной стране, а ЕЭК приходится работать с органами пяти государств, с чем она успешно справляется», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

С момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС наблюдается положительная динамика в экономике. Кыргызстан — лидер по росту экономики среди стран союза. В 2016 году ВВП увеличился на 3,8 процента.

Сооронбай Жээнбеков
Он добавил, что с 2015 года увеличивается доля экспорта в общем товарообороте, в том числе со странами объединения.

«После присоединения к союзу значительно выросли инвестиции в республику из стран ЕАЭС — с 12 до 40 процентов. Вырос объем денежных переводов. Членство в союзе создало благоприятные условия для пребывания и деятельности трудовых мигрантов в странах ЕАЭС. В частности, упрощены процедуры трудоустройства, улучшены социальные условия жизни для них и их семей», — добавил президент Кыргызстана.
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