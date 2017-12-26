Уставной капитал Гарантийного фонда хотят увеличить до 3 миллиардов сомов

Депутаты предлагают увеличить уставной капитал Гарантийного фонда сначала до 2 миллиардов, а потом и до 3 миллиардов сомов. С предложением сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике выступил парламентарий Акылбек Жапаров.

По его словам, в 2017 году ОАО «Гарантийный фонд» выдало гарантий на 86 миллионов сомов. За счет них стало возможным получение кредитов на 313 миллионов сомов. Но из-за небольшого размера уставного капитала фонд не может работать эффективно.

«Мы предлагаем увеличить внутренний долг и выпустить на $20 миллионов облигации, которые пойдут в уставной капитал фонда. Рассматривается возможность выдачи гарантийному фонду до $100 миллионов оборотных средств через Российско-Кыргызский фонд развития. Кроме того, мы предлагаем Национальному банку войти в уставной капитал фонда», — сказал депутат.

Депутаты одобрили предложение. Однако заметили, что Национальный банк в таком случае должен стать регулятором деятельности Гарантийного фонда, чтобы не допустить растрату средств. Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов сообщил, что придерживается того же мнения.

Депутаты поддержали рекомендации рабочей группы о том, чтобы правительство до конца первого квартала 2018 года приняло необходимые меры для увеличения уставного капитала Гарантийного фонда.