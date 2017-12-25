В Министерстве труда и социального развития опасаются, что кыргызстанцы могут пожаловаться в Конституционную палату из-за снижения пособий.

Законопроект об отсрочке закона о госпособиях на три месяца рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета парламента во втором чтении.

Напомним, закон, вступающий в силу с 1 января 2018 года, предполагает выплату единовременного пособия при рождении ребенка (суйунчу) в размере 4 тысяч сомов, ежемесячного пособия в 700 сомов по уходу за каждым ребенком до 3 лет и ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет (на третьего и последующих детей) по 500 сомов. Сегодня многодетные получают в среднем по 810 сомов на каждого из трех детей.

Законопроектом предлагается оставить суйунчу, а остальные выплаты отложить.

Предлагаю выплачивать пособия независимо от уровня дохода. Мы не должны делить детей на богатых и бедных. Если изменения так нужны, предлагаю внести их через полгода. Куда мы торопимся? Карамат Орозова

Одна из инициаторов законопроекта Карамат Орозова выступила против отсрочки, заметив, что остаются коррупционные схемы при назначении пособий.

Глава Минсоцразвития Таалайкуль Исакунова напомнила, что 30 тысяч детей в течение 2018 года выйдут из списка получателей пособий, поэтому правительство просит отсрочить закон и проанализировать ситуацию. «Граждане вправе подать жалобу в Конституционную палату за то, что новое положение ухудшает их жизнь. Но действующий закон нужно менять. Необходимо подключить все госструктуры, которые могут обеспечить реальный учет доходов граждан», - сказала она.