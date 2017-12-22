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Власть

Он не продается. Должен ли висеть в кабинетах чиновников портрет президента

Пресс-служба главы государства выступила с разъяснениями о продаже фотографий президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Сообщается, что официально утвержденная фотография главы государства на продажу не выставлялась и не будет выставляться.

В пресс-службе добавили, что «традиционно всем желающим государственным органам и другим организациям портрет Сооронбая Жээнбекова будет предоставлен управлением делами президента и правительства КР».

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что якобы портреты Сооронбая Жээнбекова чиновникам предлагается купить и повесить в своих кабинетах.
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