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Власть

Не мигранты они. Граждан, трудящихся за рубежом, нужно называть меценатами

Депутат Каныбек Иманалиев заявил, что неправильно называть граждан, трудящихся за рубежом, мигрантами. Их нужно называть меценатами. Об этом он заявил сегодня на парламентских слушаниях по поддержке соотечественников за рубежом.

Каныбек Иманалиев напомнил, что каждый третий гражданин Кыргызстана — мигрант. И если ежегодно от разработки месторождения Кумтор в бюджет поступает $11 миллионов, то мигранты перечисляют $2 миллиарда.

«Они — не мигранты, они — инвесторы, меценаты. Они строят на родине спортзалы, детские сады. Когда мы встречались с нашими соотечественниками за рубежом, то они просили решить проблему дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане», — отметил депутат.
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