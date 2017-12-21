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Власть

В каком случае Алмамбет Шыкмаматов лишится депутатского мандата

Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов приговорен Первомайским районным судом к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Он признан виновным по статье «Коррупция».

Нардеп с решением суда не согласен, и его адвокаты уже подали апелляционную жолобу в вышестоящую инстанцию.

В ЦИК ИА «24.kg» пояснили: поскольку приговор обжалован, отбирать мандат у Алмамбета Шыкмаматова Центризбирком не имеет права. Он лишится кресла парламентария только в случае, если вердикт Первомайского районного суда поддержит Бишкекский городской суд, так как в этом случае у народного избранника появится судимость.

17 февраля генеральный прокурор возбудил в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч. Суд счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.
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