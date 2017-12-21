Госстрою предложили самому собирать документы для разрешений на строительство

«Пусть Госстрой сам собирает документы для выдачи разрешения на строительство, чтобы это был не только регулятор, но и компания, которая предоставляет услуги бизнесу», — заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям.

По его словам, в Госстрое есть проблемы с кадровым потенциалом и получением разрешений на строительство. Глава кабмина уверен, что бизнесмены не идут в сферу строительства Кыргызстана, потому что разрешения на строительство нужно ждать год либо давать взятку.

«Я требую от Госстроя, чтобы в рамках проекта «Таза коом» он освободил бизнесменов от сбора ненужных документов. Надо, чтобы Госстрой сам собирал документы. Следует продолжить работу в этом направлении. СНиПы должны быть завершены в короткие сроки. Финансирование будет стабильное. Нужно как можно быстрее навести порядок в этой сфере», — заключил Сапар Исаков.