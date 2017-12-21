Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков рассказал, когда Государственная таможенная служба будет работать как часы. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям.

На заседании пожаловался на работу таможни на юге страны председатель Ассоциации перевозчиков Темирбек Шабданалиев. По его словам, Кыргызстан последовал примеру России и перешел на новый формат работы — к страхованию таможенных рисков при транзите. Это значительно упростило работу и в десятки раз сократило затраты перевозчиков.

«Но на юге система не работает. Там сотрудники таможни не разрешают нам пользоваться ею», — пожаловался Темирбек Шабданалиев.

Сапар Исаков заявил, что таможенную службу в ближайшее время еще ждут корректировки. «С конца января — начала февраля она будет работать как часы», — пообещал Сапар Исаков.

Напомним, самым громким кадровым решением Сапара Исакова стало увольнение заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова. Чиновник лишился должности с формулировкой «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством». Позже в службе сменился начальник. Им вновь стал Кубанычбек Кулматов.