Управление делами президента потратит 10,2 миллиона сомов на услуги охранников

Департамент государственных зданий управления делами президента потратит в 2018 году 10,2 миллиона сомов на услуги охранного агентства. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Охранное агентство должно иметь пульт центрального наблюдения с круглосуточным оперативным дежурным и оператором. В список охраняемых объектов включено 20 административных зданий.

Дороже всего обойдется охрана здания Агропрома на центральной площади Ала-Тоо. Ежемесячная оплата составит 107 тысяч 520 сомов.

На охрану Министерства транспорта и дорог заложили 71 тысячу 860 сомов в месяц на два поста. В остальных объектах организуют по одному посту с ежемесячной оплатой в 33,6 тысячи сомов.