Президент Кыргызстана и генсекретарь ОДКБ обсудили деятельность организации

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, генеральный секретарь ОДКБ проинформировал президента о планах организации на 2018 год. Также состоялся обмен мнениями об основных направлениях деятельности ОДКБ.

Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил итоги состоявшейся 30 ноября в Минске юбилейной сессии Совета коллективной безопасности организации.

Фото аппарата президента КР. Президент Сооронбай Жээнбеков принял Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова

«Я был рад, что встретился со всеми главами государств — членов организации и обсудил все актуальные вопросы сотрудничества. Эта поездка была очень полезной», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Кыргызстан придает особое значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе и подтверждает свою приверженность развитию и укреплению всестороннего взаимодействия.

Юрий Хачатуров поблагодарил Кыргызстан за усилия по укреплению позиций организации и постоянное внимание к ее деятельности.