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Власть

Из музея? Депутат рассказал, как по дешевке купил на рынке монету XII века

Депутат парламента Осмонбек Артыкбаев (фракция СДПК) рассказал сегодня на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, как купил на Орто-Сайском рынке старинную монету. Позже специалисты, к которым он обратился, отметили, что артефакт относится предположительно к XII веку.

Осмонбек Артыкбаев не исключил, что монета может быть украденным из Исторического музея экспонатом. По его инциативе в ЖК создали комиссию по изучению фактов пропажи экспонатов из всех музеев Кыргызстана.

Члены комитета порекомендовали комиссии тщательно разобраться, как пропали ценности из музеев.
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