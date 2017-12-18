Из музея? Депутат рассказал, как по дешевке купил на рынке монету XII века

Депутат парламента Осмонбек Артыкбаев (фракция СДПК) рассказал сегодня на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, как купил на Орто-Сайском рынке старинную монету. Позже специалисты, к которым он обратился, отметили, что артефакт относится предположительно к XII веку.

Осмонбек Артыкбаев не исключил, что монета может быть украденным из Исторического музея экспонатом. По его инциативе в ЖК создали комиссию по изучению фактов пропажи экспонатов из всех музеев Кыргызстана.

Члены комитета порекомендовали комиссии тщательно разобраться, как пропали ценности из музеев.