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Власть

Сооронбай Жээнбеков и Сапар Исаков обсудили будущее страны

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым

Глава государства Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, они обсудили основные направления программы правительства и вопросы разработки проекта Национальной стратегии устойчивого развития на 2018-2040 годы.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о совершенствовании законодательства по развитию экономики страны, социальному обеспечению населения, внедрению национального проекта «Таза коом».
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