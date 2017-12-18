Сооронбай Жээнбеков и Сапар Исаков обсудили будущее страны

Глава государства Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, они обсудили основные направления программы правительства и вопросы разработки проекта Национальной стратегии устойчивого развития на 2018-2040 годы.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о совершенствовании законодательства по развитию экономики страны, социальному обеспечению населения, внедрению национального проекта «Таза коом».