Депутат видит угрозу: вся элита Кыргызстана станет в будущем говорить на русском

«Есть большая угроза, что в будущем элита Кыргызстана станет говорить на русском языке», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета депутат Садык Шер-Нияз.

Он отметил достижения отечественных юных хоккеистов. «Но они говорят все на русском! А ведь эти ребята считаются будущей элитой Кыргызстана», — возмутился Садык Шер-Нияз.

Мы работаем над этим. Разрабатываем новую методику обучения. Если раньше делался упор на грамматику, то сейчас – на разговор. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева

Позже Садык Шер-Нияз заметил, что его слова могут быть неправильно истолкованы в СМИ. «Русский язык — великий, мы его должны знать. Те, кто здесь сидят, добились многого, зная его. Но государственный язык — основа государственности. Здесь нет ничего против официального языка. Конечно, и английский знать хорошо. Но то, что держит Кыргызстан, это кыргызский язык», — подчеркнул он.