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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил президента и народ Казахстана с Днем независимости

Фото www. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с Днем независимости. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

«От имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех казахстанцев с Днем независимости Казахстана. Выражаю уверенность, что кыргызско-казахстанские отношения в духе союзничества и стратегического партнерства и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в интересах народов наших стран. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Казахстана — мира и процветания», — отмечено в послании.
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