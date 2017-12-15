Рождественское фото с мужем опубликовала первая леди США Меланья Трамп

Первая леди США Меланья Трамп опубликовала на своей странице в Twitter рождественское фото с мужем, американским лидером Дональдом Трампом. Она также поздравила всех по случаю приближающегося Рождества.
На снимке супруги держатся за руки в коридоре Белого дома, который украсила сама Меланья.
«Счастливого Рождества от президента США Дональда Трампа и первой леди США Меланьи!» — написала она.
В конце ноября Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье нравится исполнять обязанности первой леди США и она никогда не сомневалась в его победе на выборах.