Рождественское фото с мужем опубликовала первая леди США Меланья Трамп

Первая леди США Меланья Трамп опубликовала на своей странице в Twitter рождественское фото с мужем, американским лидером Дональдом Трампом. Она также поздравила всех по случаю приближающегося Рождества.

На снимке супруги держатся за руки в коридоре Белого дома, который украсила сама Меланья.

«Счастливого Рождества от президента США Дональда Трампа и первой леди США Меланьи!» — написала она.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump.@POTUS & @FLOTUS are seen Tuesday, December 5, in their official 2017 Christmas portrait, in the Cross Hall of the White House in Washington, D.C.

(Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/WRvY1sUUuw — Melania Trump (@FLOTUS) 14 декабря 2017 г.

В конце ноября Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье нравится исполнять обязанности первой леди США и она никогда не сомневалась в его победе на выборах.