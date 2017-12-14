Михаил Саакашвили рассказал, сколько «стоит» госпереворот на Украине

В Генпрокуратуре Украины считают, что экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили не хватило для осуществления государственного переворота $210 тысяч. Об этом он заявил в эфире канала News One.

«То есть вы установили, что перевернуть власть на Украине стоит $210 тысяч? И вы это от нас скрывали? Хорошо, что тут есть камеры — может, люди скинутся! Соберут эти $210 тысяч», — так он, по его словам, ответил прокурорам.

Саакашвили добавил, что если изменение власти, «снижение тарифов, чтобы люди больше не уезжали, чтобы страна поменялась, чтобы она начала быстро расти», стоит именно такую сумму, ее можно найти.

Как отмечает РИА «Новости», бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области задержали в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Сторонники отбили его у силовиков.

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Задержать Михаила Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

В начале недели Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Михаила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

По вменяемой политику статье ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.