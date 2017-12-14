Переговоры по строительству «умных городов» в Кыргызстане завершаются. Об этом сегодня на совещании по вопросам безопасности на дорогах сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, договор планируется подписать до Нового года.

Ранее Сапар Исаков рассказывал, почему не стоит отдавать проект «Умный город» под контроль МВД. При реализации «Умного города» обязательно будет присутствовать китайская компании Huawei.

«Проект «Умный город» является одним из основных компонентов высокотехнологичного проекта «Таза коом» и программы «Жаны доорго кырк кадам». В первую очередь проект будет запущен в пилотном режиме в Бишкеке.