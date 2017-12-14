12:08
-9
USD 69.75
EUR 81.89
RUB 1.18
Власть

В парламенте не понимают, почему депортирован журналист Крис Риклтон

Депутат парламента Дастан Бекешев поинтересовался, на каком основании отказали во въезде в Кыргызстан журналисту агентства «Франс Пресс» Крису Риклтону. Ранее его депортировали в Дубай. В ГКНБ заявили, что он нарушил визовый режим.

МИД не смог пояснить, в чем заключается это нарушение. «Пусть МИД возьмет на контроль и даст ответ. Я этого журналиста знать не знаю, но просто непонятно, почему его не пустили. Вроде мы демократическая страна», — отметил Дастан Бекешев. 

Крис Риклтон женат на гражданке Кыргызстана, у них есть дочь. Через соцсети журналист обратился к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой урегулировать вопрос.
Ссылка:
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат парламента просит обеспечить школы Бишкека автобусами
Депутат считает, что правительство не занимается поддержкой и охраной семьи
В парламенте говорят о детском суициде
Вице-спикером Жогорку Кенеша от оппозиции стал Мирлан Бакиров
Фракция «РАЖ» не будет выдвигать Курманкула Зулушева на пост вице-спикера
Депутат считает, что фермеры Узбекистана должны платить за воду Кыргызстану
Депутатов интересует ситуация вокруг спорного участка у горы Унгар-Тоо
В парламенте Кыргызстана вновь требуют снизить цены на авиабилеты
Искендер Гайпкулов до сих пор без депутатского мандата. «Ата Мекен» возмущен
Кыргызстан и Зимбабве установили дипломатические отношения
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
Узбекистан подал в&nbsp;арбитраж на&nbsp;Кыргызстан из-за пансионатов Узбекистан подал в арбитраж на Кыргызстан из-за пансионатов
Премьер-министр ответил на&nbsp;критику депутатов в&nbsp;адрес программы &laquo;Таза коом&raquo; Премьер-министр ответил на критику депутатов в адрес программы «Таза коом»
Бизнес
Забота о&nbsp;здоровье: отдых и&nbsp;обследование в&nbsp;Турции Забота о здоровье: отдых и обследование в Турции
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в&nbsp;ТК&nbsp;&laquo;АЮ&nbsp;GRAND COMFORT&raquo; Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год
MegaPay&nbsp;&mdash; твой электронный кошелек в&nbsp;кармане MegaPay — твой электронный кошелек в кармане