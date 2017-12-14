В парламенте не понимают, почему депортирован журналист Крис Риклтон

Депутат парламента Дастан Бекешев поинтересовался, на каком основании отказали во въезде в Кыргызстан журналисту агентства «Франс Пресс» Крису Риклтону. Ранее его депортировали в Дубай. В ГКНБ заявили, что он нарушил визовый режим.

МИД не смог пояснить, в чем заключается это нарушение. «Пусть МИД возьмет на контроль и даст ответ. Я этого журналиста знать не знаю, но просто непонятно, почему его не пустили. Вроде мы демократическая страна», — отметил Дастан Бекешев.

Крис Риклтон женат на гражданке Кыргызстана, у них есть дочь. Через соцсети журналист обратился к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой урегулировать вопрос.