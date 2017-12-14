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Власть

Депутат парламента просит обеспечить школы Бишкека автобусами

Депутат парламента Рада Туманбаева подняла вопрос школьных автобусов.

По ее словам, в Бишкеке 96 средних образовательных учебных заведений, в отдельных из них дети учатся в третью смену.

«Посмотрите, что происходит на дорогах! Дети возвращаются из школы в вечерние часы, становятся жертвами ДТП. Думаю, мэрии столицы следует обратить внимание и обеспечить не все, хотя бы 10-12 школ, где есть третьи смены, автобусами именно в вечерние часы, в зимнее время», — отметила Рада Туманбаева.

Обеспечить в 2017 году автобусами школы города обещала партия «Кыргызстан» на выборах в Бишкекский горкенеш 11 декабря 2016 года. 
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