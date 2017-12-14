Депутат считает, что правительство не занимается поддержкой и охраной семьи

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева вслед за своей коллегой Натальей Никитенко подняла детскую тему.

Она возмущена, что правительство до сих пор не разработало программу по поддержке и охране семьи и детства. По ее мнению, это должна быть десятилетняя стратегия.

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«24 сентября у нас День семьи. Хоть одно мероприятие проведено правительством? Нет. Мы только ужасаемся статистике. А случаи насилия в семье учащаются. Цифры говорят сами за себя. В 2011 году было зафиксировано 794 инцидента, а в 2015-м — уже 1 тысяча 736 случаев», — подчеркнула Айнуру Алтыбаева. Нардеп также отметила, что следует ужесточить уголовное наказание за насилие в семье.