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Власть

В парламенте говорят о детском суициде

Депутат парламента Наталья Никитенко сегодня на заседании подняла тему детского суицида.

По ее словам, необходимо усилить работу на местах и проводить профилактику, ввести в штат каждой школы психолога, чтобы своевременно выявлять детские проблемы и предотвращать их.

«Статистика просто ужасает. В Оше отравилась 12-летняя девочка, повесился восьмиклассник, в Таласе покончил жизнь самоубийством девятиклассник... А этот жуткий случай, когда отец пинал своего двухлетнего сына? Я знаю, что мать ребенка, сначала заявившая о намерении лишить мужа родительских прав, сейчас отзывает свои претензии», — отметила Наталья Никитенко.

Отметим, только в Оше за 11 месяцев 2017 года выявлено более 300 попыток суицида среди подростков. Зафиксировано 20 смертей.
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