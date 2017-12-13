Кыргызстан и Узбекистан начали переговоры по строительству железной дороги Узбекистан - Кыргызстан - Китай. Об этом стало известно в ходе встречи президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Глава Кыргызстана рассказал, что 25 декабря 2017 года рабочие группы двух стран проведут переговоры по этому вопросу в Ташкенте. В свою очередь президент Узбекистана отметил, что во время переговоров в узком составе стороны договорились ускорить процесс согласования всех вопросов.

Сегодня мы договорились ускорить строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Эксперты до конца года встретятся в Ташкенте. А мы с президентом Кыргызстана будем способствовать ускорению реализации этого стратегического проекта. Шавкат Мирзиеев

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков сообщил, что уже сформированы рабочие группы по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

«Я предлагаю провести в ближайшее время заседание рабочих групп, чтобы определить дальнейший план совместных действий», — предложил президент Кыргызстана. Шавкат Мирзиеев поддержал эту идею.

В заключение своего выступления Сооронбай Жээнбеков пригласил коллегу на празднование 90-летия кыргызского писателя Чингиза Айтматова, которое пройдет в Кыргызстане в 2018 году.