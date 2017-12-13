20:51
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Власть

Начались переговоры по железной дороге Узбекистан — Кыргызстан — Китай

Кыргызстан и Узбекистан начали переговоры по строительству железной дороги Узбекистан - Кыргызстан - Китай. Об этом стало известно в ходе встречи президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Глава Кыргызстана рассказал, что 25 декабря 2017 года рабочие группы двух стран проведут переговоры по этому вопросу в Ташкенте. В свою очередь президент Узбекистана отметил, что во время переговоров в узком составе стороны договорились ускорить процесс согласования всех вопросов.

Сегодня мы договорились ускорить строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Эксперты до конца года встретятся в Ташкенте. А мы с президентом Кыргызстана будем способствовать ускорению реализации этого стратегического проекта.

Шавкат Мирзиеев

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков сообщил, что уже сформированы рабочие группы по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

«Я предлагаю провести в ближайшее время заседание рабочих групп, чтобы определить дальнейший план совместных действий», — предложил президент Кыргызстана. Шавкат Мирзиеев поддержал эту идею.

В заключение своего выступления Сооронбай Жээнбеков пригласил коллегу на празднование 90-летия кыргызского писателя Чингиза Айтматова, которое пройдет в Кыргызстане в 2018 году.
Ссылка:
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиеев подписали ряд документов. Список
Сооронбай Жээнбеков вручил Шавкату Мирзиееву орден «Данакер»
Шавкат Мирзиеев рассказал, чем Узбекистан поможет Кыргызстану
Мирзиеев назвал визит Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан проявлением дружбы
Кыргызстан предлагает Узбекистану вместе завоевывать рынки ЕАЭС
Я прошел такой же путь. О чем говорили президенты Кыргызстана и Узбекистана
Сооронбай Жээнбеков прибыл в Ташкент. Его встретил премьер-министр Узбекистана
Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Ташкент
Депутатов интересует ситуация вокруг спорного участка у горы Унгар-Тоо
В парламенте Кыргызстана вновь требуют снизить цены на авиабилеты
Популярные новости
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
За&nbsp;что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Узбекистан подал в&nbsp;арбитраж на&nbsp;Кыргызстан из-за пансионатов Узбекистан подал в арбитраж на Кыргызстан из-за пансионатов
Бизнес
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в&nbsp;ТК&nbsp;&laquo;АЮ&nbsp;GRAND COMFORT&raquo; Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год
MegaPay&nbsp;&mdash; твой электронный кошелек в&nbsp;кармане MegaPay — твой электронный кошелек в кармане
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети