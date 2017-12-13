Кыргызстан предлагает Узбекистану вместе завоевывать рынки ЕАЭС

«Мы можем создавать совместные предприятия и вместе искать рынки ЕАЭС», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном формате.

По его словам, за последний год президенты двух стран сделали столько, сколько не было реализовано за последние четверть века: сняты все спорные вопросы. И теперь свою задачу на посту главы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков видит в том, чтобы поддерживать этот уровень отношений.

Сегодня я во время переговоров понял, что вы от всего сердца хотите, чтобы между нашими народами не было препятствий. Мы вместе этого добьемся. За два месяца сделано очень много. Сооронбай Жээнбеков

«Вы с Алмазбеком Шаршеновичем (Атамбаевым. — Прим. ИА «24.kg») довели уровень сотрудничества до стратегического. Мы должны это сохранить», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, президент отметил, что важным направлением является сотрудничество приграничных районов. Особо Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность активной работы кыргызско-узбекской межправительственной комиссии.

«Отрадно, что бизнесмены наших стран за последние два месяца встречались уже четыре раза. У Кыргызстана есть статус ВСП+, мы можем торговать с Европой. Кроме того, мы входим в ЕАЭС. Там тоже есть преимущества. Создав совместные предприятия, мы могли бы вместе находить рынки сбыта», — сказал Сооронбай Жээнбеков.