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Власть

Фракция «РАЖ» не будет выдвигать Курманкула Зулушева на пост вице-спикера

Парламентская фракция «Республика — Ата Журт» не будет выдвигать Курманкула Зулушева на пост вице-спикера. Решение принято сегодня.

В ходе заседания Жогорку Кенеша члены фракции выдвинули кандидатуру Таланта Мамытова. От оппозиционных фракций «Ата Мекен» и «Онугуу-Прогресс», как сообщало ранее ИА «24.kg», на должность заместителя торага претендуют Сайдулла Нышанов и Мирлан Бакиров.

Нардепы сегодня также изберут главу комитета по международным делам, обороне и безопасности. Ранее эту должность покинул Аскарбек Шадиев. Он сменил кресло депутата на кабинет первого вице-премьер-министра, но депутатский мандат сохранил.

На место главы комитета в качестве безальтернативной кандидатуры парламентарии выдвигают члена фракции «Бир Бол» Исхака Пирматова. 
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