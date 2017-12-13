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Власть

Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Ташкент

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Ташкент. Глава государства посетит Узбекистан по приглашению президента этой страны Шавката Мирзиеева.

В рамках визита у Сооронбая Жээнбекова запланированы встречи с Шавкатом Мирзиеевым в узком и расширенном формате, со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Абдуллой Ариповым. Кроме того, Сооронбай Жээнбеков возложит цветы к монументу Незавимости и гуманизма и памятнику первому президенту Исламу Каримову.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков вместе с Шавкатом Мирзиеевым посетят промышленную выставку. В рамках визита ожидается подписание ряда документов, однако договор о делимитации границы в их число не входит.
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