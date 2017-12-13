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Власть

В отставку! В правительстве признали: чиновники берут подарки

«Есть чиновники, которые берут подарки открыто. Они не говорят, что это взятка. Они называют ее благодарностью», — заявил сегодня на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции вице-премьер-министр Кыргызстана Даир Канекеев.

По его данным, в последние шесть лет идет активное уголовное преследование высших должностных лиц за совершенные коррупционные преступления.

Даир Канекеев признал, что среди госслужащих высшего звена есть те, кто не заинтересован в изменении сложившейся ситуации.

«Они привыкли извлекать пользу из власти только для себя», — добавил вице-премьер. Однако Даир Канекеев не объяснил, почему таких чиновников не убирают из госорганов.

По мнению вице-премьера, в азиатском менталитете устойчиво определение «бытовой коррупции», когда взятку считают просто благодарностью.

Он пообещал, что в правительстве не будут закрывать глаза на коррупционные проявления и замалчивать их.
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