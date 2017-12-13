Не справляются с объемом. В ГКНБ увеличивают число следователей

Штатная численность следователей в следственных управлениях ГКНБ и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями увеличена. Об этом сегодня на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции сообщил представитель Генеральной прокуратуры Тилек Сарбагыш уулу.

В органах нацбезопасности будут работать 33 следователя, в Финполе — 14.

По словам Тилека Сарбагыш уулу, правительство согласилось с увеличением штатов этих двух ведомств для оптимизации работы следственных органов, занимающихся расследованием коррупционных и должностных преступлений.

На совещании также отмечено, что нагрузка у следователей большая, их не хватает, поэтому штаты увеличены.

В конференции принимают участие генеральный прокурор Индира Джолдубаева, вице-премьер-министр Даир Кенекеев, глава ГРС Дастан Догоев, глава МВД Улан Исраилов.