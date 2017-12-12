Вокруг Иссык-Куля может появиться не только автомобильная, но и велодорожка

Возможность строительства велосипедной дорожки вокруг озера Иссык-Куль обсудил сегодня премьер-министр Сапар Исаков с представителями Всемирного банка.

Как сообщила пресс-служба кабмина, стороны говорили о реконструкции дорог Кыргызстана в рамках программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии. Во встрече участвовали глава офиса ВБ в Кыргызстане Болормаа Амгабазар и руководитель транспортного проекта ВБ Кордула Растоги.

Реконструкция трассы Каракол — Балыкчи (южное побережье озера Иссык-Куль) позволит улучшить транспортное сообщение региона, создаст условия для устойчивого развития туризма и модернизации придорожной инфраструктуры.

«Сапар Исаков обратил особое внимание на необходимость наличия современной велосипедной дорожки вдоль побережья Иссык-Куля. Глава офиса ВБ в КР подчеркнула, что строительство такой дорожки будет способствовать повышению туристической привлекательности страны, и поддержала идею», — сообщили в кабмине.

Стороны договорились о дальнейших детальных консультациях по реализации в Кыргызстане третьей фазы программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии.