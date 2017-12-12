18:03
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Власть

Вокруг Иссык-Куля может появиться не только автомобильная, но и велодорожка

Возможность строительства велосипедной дорожки вокруг озера Иссык-Куль обсудил сегодня премьер-министр Сапар Исаков с представителями Всемирного банка.

Как сообщила пресс-служба кабмина, стороны говорили о реконструкции дорог Кыргызстана в рамках программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии. Во встрече участвовали глава офиса ВБ в Кыргызстане Болормаа Амгабазар и руководитель транспортного проекта ВБ Кордула Растоги.

Реконструкция трассы Каракол — Балыкчи (южное побережье озера Иссык-Куль) позволит улучшить транспортное сообщение региона, создаст условия для устойчивого развития туризма и модернизации придорожной инфраструктуры.

«Сапар Исаков обратил особое внимание на необходимость наличия современной велосипедной дорожки вдоль побережья Иссык-Куля. Глава офиса ВБ в КР подчеркнула, что строительство такой дорожки будет способствовать повышению туристической привлекательности страны, и поддержала идею», — сообщили в кабмине.

Стороны договорились о дальнейших детальных консультациях по реализации в Кыргызстане третьей фазы программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии.
Ссылка:
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
Учебные программы по IT в Кыргызстане устарели. Нужна модернизация
Повысилось давление? Помощь смогут оказать в центрах обслуживания населения
25 замов министров, курирующих IT-сферу, приступят к работе в ближайшие дни
Сапар Исаков рассказал, почему не стоит отдавать «Умный город» под контроль МВД
Премьер-министр ответил на критику депутатов в адрес программы «Таза коом»
Центр обработки данных для программы «Таза коом» будет стоить $100 миллионов
Непопулярные меры. Сапар Исаков готов к сопротивлению против «Таза коом»
Сапар Исаков признался, что никогда не встречался с Еленой Нагорной
Кыргызстан должен обходиться своими силами при обеспечении безопасности
Чтобы ситуация с границей не повторилась, мы должны соответствовать стандартам
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
100 дней премьера. Провалы и&nbsp;достижения Сапара Исакова 100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова
За&nbsp;что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO