Михаил Саакашвили рассмешил пресс-секретаря Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя отдельные высказывания Михаила Саакашвили, не удержался от смеха. Об этом сообщили российские СМИ.

В частности, Дмитрий Песков отметил, что заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вызывают большое волнение и обеспокоенность в Кремле.

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«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И, конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность — на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — цитирует пресс-секретаря РИА «Новости».

Так, Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Михаила Саакашвили: мол, если суд докажет, что он агент ФСБ, то его должны обменять на украинских разведчиков, а Путин пришлет за ним самолет. У пресс-секретаря вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии с Украины вызвал улыбку. Дмитрий Песков со смехом заметил, что такие вопросы оставляет без ответа.

В отношении Михаила Саакашвили на Украине возбудили три уголовных дела. Но вчера суд, рассматривая меру пресечения для бывшего губернатора Одесской области, отправил его под домашний арест. Прокуратура намерена оспорить этот вердикт.