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Власть

Европейская система тендеров при госзакупках в Кыргызстане себя не оправдала

«Европейская система тендеров при госзакупках себя не оправдала. Это в Европе тендеры себя хорошо показали, а у нас ситуация другая», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Азамат Арапбаев.

По его словам, надо ввести персональную ответственность за проведение государственных покупок. Депутат уверен, что практически на каждом этапе тендеров есть коррупционные схемы.

Наша система госзакупок к хорошему не приведет. Получается только удорожание работ. Откаты начинаются с членов комиссии, туда же только своих назначают.

Азамат Арапбаев

«Вы видели, чтобы люди добровольно из Управления капитального строительства уходили? Учреждение, которое объявляет тендер, тоже откат требует. Должна быть персональная ответственность. Если при строительстве получилось, что стоимость квадратного метра стала больше установленной, то голову долой. В системе госзакупок есть и откаты, и потеря качества, и растрата бюджетных средств. Везде у нас откаты и везде друг друга прикрывают», — возмутился депутат.

Азамат Арапбаев предложит поручить сделать ревизию всех проектов, на которые выделялись средства по статье «Капитальные вложения» за последние десять лет.

У нас много случаев, когда деньги берут, залили фундамент и дальше работы не идут. В Госстрое сказали, что по соцобъектам не завершено строительство на 10 миллиардов сомов. Надо узнать, почему так получилось.

Азамат Арапбаев

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