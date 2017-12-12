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Власть

Детским домам и интернатам Кыргызстана могут снизить тариф на электричество

Детским домам и интернатам могут снизить тариф на электричество. С таким предложением сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию выступил депутат Абтандил Кулбараков.

По его словам, если снижать тариф на электричество для мечетей, тогда необходимо включить в проект детские дома и интернаты, потому что в них тоже нет промышленного производства. Более того, он предложил установить им тариф в 77 тыйынов за киловатт вне зависимости от потребления.

Экмат Байбакпаев отметил, что если мечетям снизят тариф, завтра выйдут церкви и другие религиозные организации, которые также потребуют этого. «В Кыргызстане очень мало промышленных предприятий. Согласятся ли энергетики снизить тариф всем, взяв на себя субсидии?» — отметил он.
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