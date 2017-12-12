10:02
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Власть

Алмазбек Атамбаев освободил госрезиденцию. Для нового президента сделали ремонт

Сложивший 24 ноября полномочия главы государства Алмазбек Атамбаев освободил дом в Государственной резиденции «Ала-Арча» и переехал на другую дачу. Об этом руководитель Управления делами президента Кыргызстана Турусбек Коеналиев сообщил радио «Азаттык».

По его данным, экс-президент Алмазбек Атамбаев переехал на другую дачу, а в доме, где будет жить и работать президент Сооронбай Жээнбеков, уже произведен ремонт.

Турусбек Коеналиев рассказал, что новый офис президента и дом, где он будет жить, готовы. Там проведены косметические ремонтные работы.

Напомним, согласно Закону «О гарантиях деятельности президента КР», звание экс-президента Кыргызстана является пожизненным. Экс-главе государства предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач на территории Госрезиденции «Ала-Арча».
Ссылка:
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Бомба в день инаугурации. Шутником называют Дуйшенбека Зилалиева
Сессия ОДКБ началась с поздравлений Сооронбая Жээнбекова
Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана
Переговоры состоялись. Сооронбай Жээнбеков встретился с Нурсултаном Назарбаевым
Эксперт о том, что делает Россию и Кыргызстан стратегическими партнерами
Сооронбай Жээнбеков. Почему Москва оказалась раньше Минска
Сооронбай Жээнбеков объяснил, почему выбрал для своего первого визита Россию
Новый президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана
С кем встречался президент Кыргызстана в России
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
100 дней премьера. Провалы и&nbsp;достижения Сапара Исакова 100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
За&nbsp;что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Бизнес
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!