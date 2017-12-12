Алмазбек Атамбаев освободил госрезиденцию. Для нового президента сделали ремонт

Сложивший 24 ноября полномочия главы государства Алмазбек Атамбаев освободил дом в Государственной резиденции «Ала-Арча» и переехал на другую дачу. Об этом руководитель Управления делами президента Кыргызстана Турусбек Коеналиев сообщил радио «Азаттык».

По его данным, экс-президент Алмазбек Атамбаев переехал на другую дачу, а в доме, где будет жить и работать президент Сооронбай Жээнбеков, уже произведен ремонт.

Турусбек Коеналиев рассказал, что новый офис президента и дом, где он будет жить, готовы. Там проведены косметические ремонтные работы.

Напомним, согласно Закону «О гарантиях деятельности президента КР», звание экс-президента Кыргызстана является пожизненным. Экс-главе государства предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач на территории Госрезиденции «Ала-Арча».