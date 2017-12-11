Учебные программы по IT в Кыргызстане устарели. Нужна модернизация

«Важный вопрос — обучение IT-специальностям. Сегодня учебные программы устарели, нужна модернизация», — заявила министр образования Гульмира Кудайбердиева на международной конференции по проекту «Таза коом».

По ее словам, правительство подписало постановление об открытии IT-академии. Прорабатывается вопрос об открытии таких академий и в регионах. В них будет создана соответствующая техническая база. При этом правительство нацелено на то, чтобы изменить систему обучения в средних специальных учебных заведениях, чтобы там готовили специалистов.

«Важный вопрос — это содержание. Летом мы послали наших представителей в IT-академию Беларуси, чтобы они получили знания и помогли именно в разработке учебных модулей и программ. Эти люди уже работают в Министерстве образования. Первые проекты реализуем в ближайшее время», — сказала Гульмира Кудайбердиева.

Кроме того, глава ведомства рассказала о планах открыть в стране 60 инновационных школ. Эти учебные заведения будут оснащены специальным оборудованием и программой обучения. Ожидается и создание на базе таких школ электронных библиотек.