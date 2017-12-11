Повысилось давление? Помощь смогут оказать в центрах обслуживания населения

В Кыргызстане в центрах обслуживания населения (ЦОН) предлагают установить аппаратуру, позволяющую оценивать состояние здоровья человека. Об этом сегодня на международной конференции по проекту «Таза коом» сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, в каждой поездке главы кабмина по регионам люди интересуются проектом «Таза коом». Акимы и губернаторы выстраивают свою работу, ориентируясь на национальный проект. Работают над его реализацией министерства и ведомства.

«Таза коом» — комплекс мероприятий, которые будут способствовать повышению благосостояния граждан через предоставление более доступных и качественных услуг медицины, образования, госуслуг. Результатом реализации проекта «Таза коом» станет сокращение госаппарата и теневой экономики. За счет высвободившихся денег государство сможет улучшить инфраструктуру, увеличить зарплату людям, которые будут востребованы», — отметил Сапар Исаков.

«Нужно развивать телемедицину. Мы планируем установить электронные устройства, чтобы человек, который приходит в отделение «Кыргыз почтасы», мог померить давление, узнать о состоянии своего здоровья. С коллегами из российской компании «Ростех» мы обсуждаем возможность установки такого оборудования в ЦОНах. Аппараты будут отправлять на центральный сервер данные человека и показывать, какую помощь ему оказать — можно ли помочь на месте, либо надо госпитализировать в районный центр или столицу для оказания экстренной помощи», — рассказал Сапар Исаков.