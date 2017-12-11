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Власть

25 замов министров, курирующих IT-сферу, приступят к работе в ближайшие дни

Фото аппарата правительства КР

В Кыргызстане в ближайшее время появятся 25 заместителей министров по цифровому развитию. Об этом сегодня на международной конференции, посвященной программе «Таза коом», сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, кабмин специально разработал положение, позволяющее привлекать незаурядных людей к перестройке системы работы министерств и ведомств. Постановление о новых кадрах премьер пообещал подписать на днях.

«IT-директора — это не айтишники. Это будут молодые люди, у которых за плечами есть опыт работы в международных организациях и IT-компаниях. Их цель — развитие страны и той сферы, куда они пойдут работать. Новые заместители будут настраивать работу министерства по-новому и способствовать внедрению электронного правительства», — рассказал Сапар Исаков.
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