Премьер-министр ответил на критику депутатов в адрес программы «Таза коом»

Премьер-министр ответил на критику программы «Таза коом» некоторыми депутатами парламента и объяснил, зачем каждому селу Интернет. Свою точку зрения Сапар Исаков высказал сегодня на международной конференции по проекту «Таза коом».

По его словам, многие депутаты критикуют его и говорят о том, что лучше провести чистую воду людям в села, а не Интернет. Сам глава кабмина уверен, что одно другому не мешает. Проведение чистой питьевой воды сельчанам является приоритетом для правительства. Но и Интернет тоже крайне необходим.

«Если мы не будем давать приоритет интернетизации страны, то далеко не продвинемся. Чтобы оказать скорую помощь населению, надо довести Интернет. Чтобы довести высокотехнологичное образование до каждого гражданина, надо провести Интернет. Он нужен, чтобы каждый гражданин мог получать качественные госуслуги. Государство не сможет сделать скачок и рывок без всеобщего доступа к Интернету», — подчеркнул Сапар Исаков.