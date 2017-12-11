12:15
-6
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Власть

Премьер-министр ответил на критику депутатов в адрес программы «Таза коом»

Фото аппарата правительства КР

Премьер-министр ответил на критику программы «Таза коом» некоторыми депутатами парламента и объяснил, зачем каждому селу Интернет. Свою точку зрения Сапар Исаков высказал сегодня на международной конференции по проекту «Таза коом».

По его словам, многие депутаты критикуют его и говорят о том, что лучше провести чистую воду людям в села, а не Интернет. Сам глава кабмина уверен, что одно другому не мешает. Проведение чистой питьевой воды сельчанам является приоритетом для правительства. Но и Интернет тоже крайне необходим.

«Если мы не будем давать приоритет интернетизации страны, то далеко не продвинемся. Чтобы оказать скорую помощь населению, надо довести Интернет. Чтобы довести высокотехнологичное образование до каждого гражданина, надо провести Интернет. Он нужен, чтобы каждый гражданин мог получать качественные госуслуги. Государство не сможет сделать скачок и рывок без всеобщего доступа к Интернету», — подчеркнул Сапар Исаков.
Ссылка:
просмотров: 1059
Версия для печати
Материалы по теме
Учебные программы по IT в Кыргызстане устарели. Нужна модернизация
Повысилось давление? Помощь смогут оказать в центрах обслуживания населения
25 замов министров, курирующих IT-сферу, приступят к работе в ближайшие дни
Сапар Исаков рассказал, почему не стоит отдавать «Умный город» под контроль МВД
Центр обработки данных для программы «Таза коом» будет стоить $100 миллионов
Непопулярные меры. Сапар Исаков готов к сопротивлению против «Таза коом»
Сапар Исаков признался, что никогда не встречался с Еленой Нагорной
Кыргызстан должен обходиться своими силами при обеспечении безопасности
Чтобы ситуация с границей не повторилась, мы должны соответствовать стандартам
Сапар Исаков объяснил, почему в Кыргызстан еще не перенесли китайские заводы
Популярные новости
100 дней премьера. Провалы и&nbsp;достижения Сапара Исакова 100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
За&nbsp;что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Бизнес
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!