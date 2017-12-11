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Власть

Первый вице-премьер-министр будет получать вдвое меньше, чем депутат

Первый вице-премьер-министр будет получать вдвое меньше, чем депутат Жогорку Кенеша. У Аскарбека Шадиева останется только правительственная зарплата.

Как рассказали ИА «24.kg» в правительстве, зарплата первого вице-премьер-министра составляет около 40 тысяч сомов. Ранее депутаты Жогорку Кенеша поинтересовались, по какому месту работы Аскарбек Шадиев будет получать зарплату. Оклад народного избранника за ним не сохранится.

Согласно его декларации о доходах за 2016 год, депутат получил по основному месту работы 889 тысяч 685 сомов. Следовательно, ежемесячно он зарабатывал около 74 тысяч сомов.
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