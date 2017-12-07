«Кыргызстан должен обходиться своими силами при обеспечении безопасности», — заявил сегодня на неформальной встрече с журналистами премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, находящаяся в Кыргызстане российская военная база проводит большую работу. В документах прописано, что она является гарантом внешней безопасности Кыргызстана.

«Кыргызстан должен обходиться своими силами и обеспечивать самостоятельно собственную безопасность. База будет в Кыргызстане еще 15 лет. Давайте посмотрим, как будет складываться ситуация в перспективе. Но сегодня эта база актуальна и для Кыргызстана, и для региона. Но в будущем Кыргызстан должен сам обеспечивать свою безопасность», — подчеркнул Сапар Исаков.