Сапар Исаков объяснил, почему в Кыргызстан еще не перенесли китайские заводы

Премьер-министр объяснил, почему в Кыргызстан до сих пор не перенесли китайские заводы. Об этом Сапар Исаков заявил сегодня на неформальной встрече с журналистами.

По его словам, правительство решило открыть логистический центр в Ат-Баши, чтобы туда пришли китайские бизнесмены. Однако для этого им придется выполнить ряд условий.

«Мы третий год говорим об избыточном производстве Китая, которое может прийти в Кыргызстан. Когда они могут прийти? Когда есть гарантии и подходящие условия. Мы смотрим на экологическую составляющую, чтобы заводы, которые работали на угле или у них были большие выбросы, чтобы они изменили технологию. Поэтому есть небольшие задержки в этом вопросе. Но китайским компаниям выгодно разместить у нас производства. В рамках ЕАЭС им выгодно быть национальным производителем», — заключил Сапар Исаков.