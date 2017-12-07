13:58
+2
USD 69.75
EUR 82.46
RUB 1.18
Власть

Президент поручил усилить контроль по результатам проверок Счетной палаты

Фото аппарата президента. Сооронбай Жээнбеков принял председателя Счетной палаты Улукбека Марипова

«Необходимо усилить контроль по результатам аудиторской деятельности Счетной палаты, так как при проверке выявляются нарушения и резервы на значительно крупные суммы, но в бюджет поступают незначительные суммы», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Счетной палаты Улукбеком Мариповым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, председатель Счетной палаты рассказал главе государства о работе по контролю за эффективностью использования средств республиканского бюджета, об итогах деятельности за 2016 год и перспективах дальнейшего развития Счетной палаты.

Глава государства отметил необходимость ускорения перехода на международные стандарты государственного аудита и обеспечения перехода Счетной палаты из категории контролирующего органа в орган по оказанию помощи бюджетным организациям в принятии превентивных мер исключения финансовых нарушений.

Сооронбай Жээнбеков сказал о необходимости усиления работы по исключению коррупционных рисков в системе государственного аудита. Он отметил, что прозрачность и антикоррупционная деятельность должны быть приоритетным направлением в работе Счетной палаты.
Ссылка:
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
Недопустимо, когда сотрудники силовых органов вовлечены в коррупцию
Сооронбай Жээнбеков: Мы продолжим борьбу с коррупцией во всех ветвях власти
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 ноября — 1 декабря
Сооронбай Жээнбеков рассказал лидерам фракций о поездке в Россию и Беларусь
Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом прибыл в Беларусь
С кем встречался президент Кыргызстана в России
Назначен помощник президента Кыргызстана
Назначен завотделом аппарата президента Кыргызстана
Опыт есть. Сооронбай Жээнбеков готов оказать помощь всем ветвям власти
Алмазбеку Атамбаеву за исключительные заслуги присвоена высшая степень отличия
Популярные новости
Конфликт исчерпан. О&nbsp;чем договорились главы Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана
О&nbsp;предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об&nbsp;итогах визита Жээнбекова в&nbsp;Москву О предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об итогах визита Жээнбекова в Москву
О&nbsp;чем договорились в&nbsp;Астане Кыргызстан и&nbsp;Казахстан (подробности) О чем договорились в Астане Кыргызстан и Казахстан (подробности)
100 дней премьера. Провалы и&nbsp;достижения Сапара Исакова 100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова
Бизнес
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг
Установите приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получите +1ГБ Интернета в&nbsp;подарок Установите приложение «Мой О!» и получите +1ГБ Интернета в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил новые базовые станции на&nbsp;юге страны Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции на юге страны
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен в&nbsp;19&nbsp;селах Чуйской области 4G LTE от MegaCom запущен в 19 селах Чуйской области