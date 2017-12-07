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Власть

«Онугуу-Прогресс» выдвинет своего кандидата на пост вице-спикера Жогорку Кенеша

Парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» выдвинет своего кандидата на пост вице-спикера Жогорку Кенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщили во фракции.

По словам депутатов, сейчас ведутся консультации и обсуждается кандидатура Мирлана Бакирова. Нардеп подтвердил информацию. Он добавил, что намерен предложить оппозиционным фракциям — «Ата Мекену» и «Республика — Ата Журт» выдвинуть единого претендента.

Отметим, от этих парламентских фракций на вакантный пост заместителя торага предлагаются Сайдулла Нышанов и Курманкул Зулушев.

Накануне депутат Алтынай Омурбекова добровольно покинула пост вице-спикера.
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