100 дней Сапара Исакова. Версия правительства

Сегодня исполнилось ровно 100 дней с того момента, как начал работать кабинет министров под руководством молодого и амбициозного Сапара Исакова. Испытаний на новую команду пришлось немало. Но и достижения у них тоже есть.

Правительство Сапара Исакова насчитало 42 главных события, которые произошли за последние 100 дней. ИА «24.kg» представляет главные из них.

1 Электронные госуслуги в действии

В Бишкеке открыли три Центра обслуживания населения. Всего по стране их сейчас 17. Все ЦОНы работают в новом формате, что значительно сокращает время ожидания и оформления документов.

Главный плюс — возможность обратиться к одному оператору по всем вопросам и получение услуг независимо от места прописки.

Получить паспорт, свидетельство о рождении или смерти, зарегистрироваться по месту жительства и получить справку о недвижимости теперь можно и в 34 отделениях «Кыргыз почтасы».

В рамках проекта «Таза коом» запущены единый портал госуслуг, система «Платежный шлюз», позволяющая платить за услуги банковской картой, и электронная система подачи заявок на объекты госсобственности.

В итоге Кыргызстан стал первой страной, которая присоединилась к международному партнерству «Открытое правительство».

Заодно в стране запущена система автоматизированного взвешивания машин. Продолжается и реализация проекта Digital CASA.

Иностранцы теперь могут получать визы через Интернет, не обращаясь в учреждения МИД Кыргызстана за рубежом.

Система образования благодаря «Таза коом» тоже терпит изменения. 55 процентов школ республики подключили к Интернету. Кроме того, ведется работа по внедрению информационной системы управления образованием.

2 Главные решения Сапара Исакова

Различных постановлений, распоряжений и законов за минувшие 100 дней принято много. Среди самых главных — запуск программ льготного кредитования бизнеса, ориентированного на экспорт и замещение импорта, а также выдача займов для повышения качества и безопасности выпускаемой продукции. Отменен и таможенный сбор при ввозе товаров для субъектов СЭЗ.

Кроме того, проценты по госипотечным кредитам снижены с 10 до 8 процентов, одобрена новая редакция закона о доверительном управлении госимуществом и продлен мораторий на увеличение штатной численности госорганов на 2018-2019 годы.

3 Проблемы Кумтора больше нет

Правительство Сапара Исакова, безусловно, войдет в историю как команда, решившая вопрос Кумтора. В результате подписанных соглашений компания «Центерра» взяла на себя новые обязательства, направленные на расширение финансирования природоохранных мероприятий, в первую очередь в акватории озера Иссык-Куль. В Фонд развития природы будут внесены единовременно $50 миллионов, а ежегодный экологический платеж увеличивается с $310 тысяч до $3 миллионов.

Кроме того, $10 миллионов получит Национальный центр онкологии и гематологии на приобретение нового оборудования.

Среди других промышленных и экономических прорывов — начало строительства золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй, газификация жилмассивов Бишкека, окончание модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкция Токтогульской ГЭС.

4 Сапар Исаков — первый за 26 лет

Важным политическим событием стала поездка Сапара Исакова в Россию. Это первый в истории официальный визит главы правительства. В рамках визита Сапар Исаков встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином и соотечественниками, проживающими на территории России.

Кроме того, Сапар Исаков принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, глав и премьер-министров СНГ.

5 Социальные сдвиги

Одним из главных событий за время премьерства Сапара Исакова стал приезд в Кыргызстан шести семей этнических кыргызов с Памира. Теперь 17 детей смогут учиться в Кыргызстане.

Кроме того, существенную поддержку от главы кабмина получила медицинская сфера.

Распоряжением премьер-министра КР выделено 140 миллионов сомов на закупку противодиабетических препаратов и проведение неонатального скрининга.

Кроме того, впервые за многие годы модернизирован Национальный центр онкологии и гематологии. Началось строительство перинатального центра.

Правительственная комиссия подписала 135 мирных соглашений для помощи тем, кто пострадал при крушении грузового «Боинга» близ поселка «Дачи СУ».

Все пострадавшие и родственники погибших получили компенсации. Для детей, оставшихся сиротами и полусиротами, деньги положены на депозитные счета в национальной и иностранной валюте, которые будут доступны для снятия по достижении 18 лет.

Не забыл премьер-министр и о культурной сфере. Завершаются внешние работы по реконструкции здания Государственного исторического музея на площади Ала-Тоо.

Распоряжением правительства выделено более 869 миллиона сомов на приобретение оборудования для хранения и публичного представления предметов и коллекций и более 5,7 миллиона сомов на издание материалов и приобретение этнографических археологических предметов. Ранее, в июне 2017 года, выделено 700 миллионов сомов на строительные работы и капитальный ремонт.

6 Безопасность граждан

С начала года были запланированы превентивные и ликвидационные мероприятия на 306 объектах, которые подвержены воздействию стихии.

На 1 октября 2017 года в список дополнительно включены 148 объектов. На сегодня работы на 300 объектах завершены.

Защищено 10 тысяч 35 жилых домов и дворов, 5 тысяч 816,5 гектара сельхозугодий, 132 километра внутрихозяйственных дорог, 16 школ, пять мечетей, три медицинских пункта, восемь фельдшерско-акушерских пунктов и два магазина.

Кроме того, принимаются меры для улучшения ситуации на дорогах. Согласно постановлению правительства от 30 августа ведется реализация плана по реформе системы дорожной безопасности.

Постановлениями кабмина упразднено Главное управление патрульной милиции и образовано Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Это не смена вывесок, это инструмент, с помощью которого мы должны открыто и через конкурс набрать качественно новых сотрудников. Также мы укрепили вертикаль подчинения в данном ведомстве. Это процедурный шаг, необходимый для улучшения управления системой дорожной безопасности», — уверен Сапар Исаков.