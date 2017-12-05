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Власть

«Кыргызкомур» получил ссуду на покупку техники

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Кыргызстана выдал ссуду подведомственному ГП «Кыргызкомур» в 15 миллионов сомов для покупки техники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что средства пошли на покупку четырех карьерных самосвалов марки «Хово» грузоподъемностью 40 тонн.

Машины прибыли, и их уже отправили для работы на угольный разрез «Кара-Кече» в Нарынской области. В середине декабря поступят четыре грузовика с полуприцепами марки «Тонар». Именно эти машины оптимально подходят для перевозки угля с «Кара-Кече».

«Приобретенная техника уже хорошо себя зарекомендовала в условиях высокогорной эксплуатации. Использование новых самосвалов позволит в разы увеличить объем перевозки вскрышных пород на разрезе «Центральный» угольного месторождения Кара-Кече», — отмечают в ГКПЭН.
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