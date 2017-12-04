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Власть

Я не такой. Депутаты-мужчины категорически отрицают факт двоеженства

После публичного признания экс-муфтия Чубака ажи Жалилова о двоеженстве в обществе началась широкая дискуссия. В парламенте также подняли эту тему и потребовали призвать нарушителя закона к ответу.

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Бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызстана позже сообщил журналистам, как благословлял вторые браки депутатов парламента и других уважаемых людей.

ИА «24.kg» решило уточнить у самих членов Жогорку Кенеша, кто прошел обряд нике у Чубака ажи Жалилова после решения взять вторую жену.

Однако депутаты ЖК категорически отрицали, что сочетались браком дважды, заявляя о наличии только одной официальной жены.

Все сорок парламентариев-мужчин, с которыми успел пообщаться журналист ИА «24.kg», заявили, что не двоеженцы и токол (младшая супруга) у них нет и никогда не было.

Лидер фракции Иса Омуркулов против многоженства.

«Однозначно против. Здесь, прежде всего, моральная сторона вопроса, нравственная. Представьте, вот женится молодой человек на молодой девушке. Все молодые, красивые, но потом жена становится старой и что? Надо жениться на молодой только потому, что твоя жена состарилась? Как потом смотреть в глаза этой женщине, когда берешь в жены более молодую и здоровую? Как детям своим смотреть в глаза? Это же кощунство. Мне никогда не приходила мысль в голову взять вторую жену. Я — однолюб. Конечно, я могу себе это позволить. Но не буду, как уже сказал, я женился по любви, и я очень уважаю свою супругу и не смогу так ее предать», — рассказал Иса Омуркулов.

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмаз Баатырбеков был краток: «Я против многоженства. Второй жены не имею».

Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов сказал: «Многоженство — очень щекотливая тема. Я, конечно, против его легализации. Второй жены у меня нет. Официально заявляю. Все знают — Алмамбет Шыкмаматов живет и жил с одной женщиной».

Лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов отказался комментировать вопрос, сославшись на занятость.

Глава фракции «Республика — Ата Журт» Руслан Казакбаев отметил, что вопрос легализации многоженства нужно вынести на общественные слушания и обсудить с участием всех заинтересованных сторон. «У меня второй жены нет и не было, сразу говорю», — добавил Руслан Казакбаев.
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