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Власть

В ГУВД Чуйской области новый начальник

Сегодня заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Данияр Абдыкаров представил личному составу ГУВД Чуйской области нового начальника полковника милиции Сарчаева Нурлана. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Полковник милиции Нурлан Сарчаев родился 28 ноября 1975 года в Чуйской области. Окончил Бишкекскую высшую школу МВД КР по специальности юриспруденция.

В органах внутренних дел с 1993 года. Службу начал с инспектора-дежурного ГОМ-18 ОВД Свердловского района Бишкека. С 1998 года работал оперуполномоченным ОУР ОВД Свердловского района, был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУУР МВД КР.

Работал на руководящих должностях. Последние места работы — начальник управления 10-го ГУ МВД КР, заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области, начальник УВД Нарынской области.

За время службы награжден государственной медалью «Данк» и ведомственными наградами.
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