О предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об итогах визита Жээнбекова в Москву

В российском экспертном сообществе продолжают анализировать итоги первого рабочего визита нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Москву.

Эксперты отмечают: в ходе предвыборной кампании он делал ставку на то, что благодаря опыту работы на различных должностях «намного лучше других знает происходящие процессы, понимает, что волнует население» страны. Новый президент Кыргызстана также заявил, что продолжит политику своего предшественника Алмазбека Атамбаева, и Россия останется главным стратегическим партнером.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Олег Глазунов рассказал ИА «24.kg» о перспективах кыргызско-российских отношений после смены власти 24 ноября 2017 года.

Курс неизменный

«Символично, что первый визит в новой должности Сооронбай Жээнбеков совершил в Россию. На встрече в Москве лидеры двух государств обсудили весь спектр двусторонних отношений. При этом Владимир Путин отметил: у стран общие подходы в разных сферах — от экономики до безопасности, и это партнерство успешно развивается. Кроме того, в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией и ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве», — отметил Олег Глазунов.

Российско-кыргызские отношения развиваются вполне динамично и на всех уровнях — президентском, межпарламентском и межведомственном.

Россия — один из крупнейших торговых партнеров Кыргызстана, товарооборот между двумя странами составляет почти $2 миллиарда. Кроме того, Бишкек является членом Организации Договора о коллективной безопасности, а в стране находится российская авиабаза.

Население республики положительно относится к России. Основная масса граждан Кыргызстана владеет русским языком, и на учебу в высшие учебные заведения РФ ежегодно отправляются около двух тысяч студентов. Одним из лучших вузов страны эксперты называют Кыргызско-Российский Славянский университет.

Озабоченность остается

Конечно, трудно обойти вниманием проблемы борьбы с терроризмом, который стал настоящей угрозой современности и для борьбы с которым Россия и Кыргызстан прилагают огромные усилия. В августе 2016 года в Бишкеке произошел взрыв у здания Посольства КНР. Теракт совершил член «Исламского движения восточного Туркестана».

Угрозы государственной безопасности пока для страны нет, но в Кыргызстане немало так называемых спящих ячеек радикального ислама, появились различные религиозные центры. Повсюду открываются медресе, строятся новые мечети. Их уже около 2 тысяч, тогда как во времена СССР было не более 50. Олег Глазунов

Сегодня между двумя странами активно обсуждаются практические модели борьбы с международным терроризмом и радикальным исламизмом, особенно в связи с взрывоопасной ситуацией на Ближнем Востоке и в Афганистане. И российская военная база дает Бишкеку необходимые гарантии безопасности, в которых он сильно нуждается.

Ранее Владимир Путин подчеркнул: как только Бишкек объявит, что собственные вооруженные силы государства достаточно боеспособны, российская авиабаза покинет Кыргызстан. Олег Глазунов

Поддержка кыргызской экономики

Что касается экономических связей, то КР — наиболее выгодный и предсказуемый торговый партнер для России, в отличие от многих стран СНГ. По данным экспертов, на долю РФ приходится пятая часть всего товарооборота республики.

Кыргызстан поставляет в Россию в основном текстиль и одежду, сельскохозяйственную продукцию. Москва, в свою очередь, поставляет Бишкеку продовольственные товары, металлургическую продукцию, нефтепродукты и оборудование.

Кыргызстан регулярно получает от России безвозмездную финансовую помощь. По данным посла РФ в КР Андрея Крутько, только в 2017 году Россия выделила грант в размере около $30 миллионов на поддержание экономики.

Кроме того, президент РФ подписал соглашение между странами о беспошлинных поставках в республику сырой нефти, что позволит кыргызским перерабатывающим заводам заработать на полную мощность. В республике действует около 200 совместных предприятий и Российско-Кыргызский фонд развития.

По данным экспертов Центра перспективных исследований (ЦПИ), именно Россия оказывает самую масштабную поддержку экономике Кыргызстана. Объем совокупной помощи стране превысил почти $3 миллиарда.

Отдельно стоит сказать о денежных переводах от трудовых мигрантов из Кыргызстана, которые с начала 2017-го составили почти $433 миллиона и по сравнению с прошлым годом выросли на 67 процентов. Кроме того, благодаря тому, что более 700 тысяч граждан КР трудятся в России, в самой республике уровень безработицы значительно снизился.

Почему Москве не стоит расслабляться

Не исключено, что политическая элита Кыргызстана предпочитает также налаживать экономические отношения с Саудовской Аравией, Евросоюзом или США, но эти страны находятся достаточно далеко от Кыргызстана, и логистическая проблема в ближайшее время вряд ли решится. Интерес Бишкека к аравийским монархиям вызван, скорее всего, попыткой найти дополнительное внешнее финансирование экономики республики.

Но в итоге Россия остается для Кыргызстана основным партнером, а отношения Бишкека с Москвой в ближайшие годы будут самыми многоплановыми и разноуровневыми.

Отношения же с другими странами будут зависеть от различного рода объективных условий и географических особенностей.

Но российской политической элите не стоит забывать: если Россия не сможет в полной мере оказывать экономическую помощь Кыргызстану, республика потянется к другим, более богатым странам. Олег Глазунов