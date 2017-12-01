В ФУГИ есть программа управления имуществом, но председатель о ней не знает

В ФУГИ есть новая программа по управлению имуществом государства, но председатель фонда и его юристы об этом не знают. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Фракция рассматривала вопрос об эффективности управления государственным имуществом. В итоге ФУГИ поручили в течение 30 дней разработать и представить программу управления, потому что сейчас фонд работает только по программе приватизации. Однако председатель ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев попросил у депутатов хотя бы три месяца, чтобы подготовить документ.

«По моим сведениям, у вас в недрах она уже готова. Так что вы ее просто доработаете и представите», — ответил на просьбу депутат Умбеталы Кыдыралиев.

«Либо от меня что-то скрывают, либо ее нет. Я ее в глаза не видел. Мне юристы тоже говорят, что такой программы нет», — парировал Дуйшенбек Зилалиев.

Депутаты в итоге согласились подождать с представлением программы до середины февраля 2015 года.